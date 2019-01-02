2019-01-02T15:47:42+03:00
Происшествия

Двух жителей Бурятии осудили за убийство бездомного

Их приговорили к длительным срокам лишения свободы
Яна ЛИСИНА
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Двух жителей Бурятии осудили за убийство бездомного.Двух жителей Бурятии осудили за убийство бездомного.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Верховный Суд Бурятии вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые убили бездомного. Как выяснили следователи, сделали они это по предварительному сговору из хулиганских побуждений.

Один из истязателей приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй – к 15 годам, свой срок он также будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.

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В августе прошлого года компания из трех мужчин распивала спиртное в гараже в 258 квартале Ангарска. Между двумя мужчинами завязался спор, во время которого 34-летний местный житель начал избивать знакомого.

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