Двух жителей Бурятии осудили за убийство бездомного
Верховный Суд Бурятии вынес обвинительный приговор двум мужчинам, которые убили бездомного. Как выяснили следователи, сделали они это по предварительному сговору из хулиганских побуждений.
Один из истязателей приговорен к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Второй – к 15 годам, свой срок он также будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
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