Откачали кота: иркутские пожарные спасли питомца
Неважно – человек или животное… Да, именно такое правило у многих спасателей. На пожаре 3 января в садоводстве Бирюсинка под Иркутском они спасли кота, откачали и привели в чувства. А позже за питомцем подъехал хозяин и забрал его. Хозяин поблагодарил пожарных за неравнодушие.
Милые фото со спасательной операции опубликованы в инстаграме ГУ МЧС России по Иркутской области. На снимке - начальник караула первой пожарно-спасательной части Алексей Захарьев и, конечно, сам пушистый герой. Четвероногий ведь чуть не отравился едким дымом...
Кот едва не погиб на пожаре.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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