2019-01-02T17:10:17+03:00
Общество

Откачали кота: иркутские пожарные спасли питомца

Питомец чуть не погиб в огне
Яна ЛИСИНА
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Спасли кота.Спасли кота.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Неважно – человек или животное… Да, именно такое правило у многих спасателей. На пожаре 3 января в садоводстве Бирюсинка под Иркутском они спасли кота, откачали и привели в чувства. А позже за питомцем подъехал хозяин и забрал его. Хозяин поблагодарил пожарных за неравнодушие.

Милые фото со спасательной операции опубликованы в инстаграме ГУ МЧС России по Иркутской области. На снимке - начальник караула первой пожарно-спасательной части Алексей Захарьев и, конечно, сам пушистый герой. Четвероногий ведь чуть не отравился едким дымом...

Кот едва не погиб на пожаре. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Кот едва не погиб на пожаре.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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