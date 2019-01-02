Откачали кота: иркутские пожарные спасли питомца

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:10:17+03:00

Питомец чуть не погиб в огне

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Неважно – человек или животное… Да, именно такое правило у многих спасателей. На пожаре 3 января в садоводстве Бирюсинка под Иркутском они спасли кота, откачали и привели в чувства. А позже за питомцем подъехал хозяин и забрал его. Хозяин поблагодарил пожарных за неравнодушие.

Милые фото со спасательной операции опубликованы в инстаграме ГУ МЧС России по Иркутской области. На снимке - начальник караула первой пожарно-спасательной части Алексей Захарьев и, конечно, сам пушистый герой. Четвероногий ведь чуть не отравился едким дымом...

Кот едва не погиб на пожаре.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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