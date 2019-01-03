2019-01-03T05:36:04+03:00
Общество

В национальном рейтинге городов 2018 Иркутск занял 36 место

За столицу Восточной Сибири отдан 7061 голос
Яна ЛИСИНА
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В национальном рейтинге городов 2018 Иркутск занял 36 место.В национальном рейтинге городов 2018 Иркутск занял 36 место.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутск занял 36 место в ежегодном голосовании "Город России". Жители страны выбирали самый привлекательный и узнаваемый российский город 2018 года. Всего в списке – 83 города.

Уточним, что интернет-голосование проводится с 2012 года. Свой голос за тот или иной город может отдать любой пользователь интернета.

Кстати, Москва в рейтинге… лишь на 71 месте. Среди сибирских городов самая лучшая позиция у Красноярска, за который проголосовали 137 632 человека. Город расположился на 4 месте. Улан-Удэ – на 13-м, Томск – на 26-ом, Кемерово - на 47-м, Новосибирск - на 56-м, а Барнаул - на 61 месте.

Первое место в интернет-голосовании занял Владикавказ, набравший 400 010 голосов, на втором - Владивосток, у которого 175 214 голосов, на третьем - Чебоксары. Завершает рейтинг привлекательности Нарьян-Мар, который набрал всего 422 голоса.

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