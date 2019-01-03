Гостевые дома сгорели на Байкале: постояльцев во время пожара не было

3 Янв. 2019 2019-01-03T06:03:25+03:00

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Пожар вспыхнул на Байкале в селе Максимиха поздно вечером 2 января. Загорелся сначала один гостевой дом. Через 7 минут после сообщения на место прибыли спасатели. Постояльцев не было.

- Тушение пожара осложнялось плотной застройкой домов и высокой температурой, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

В результате пожара сгорело два гостевых дома. Погибших и пострадавших нет. Всего было задействовано 3 единицы техники и 8 человек. Сейчас на месте работают дознаватели. Причина и ущерб устанавливаются.

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