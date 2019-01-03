2019-01-03T07:07:55+03:00
Общество

Улан-Удэ еще ближе: новая авиакомпания соединит Иркутск со столицей Бурятии

Рейсы начнут выполнять с 7 января
Яна ЛИСИНА
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С 7 января в аэропорт "Байкал" заходит новая авиакомпания.С 7 января в аэропорт "Байкал" заходит новая авиакомпания.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новая авиакомпания начнет перелеты из Иркутска в Улан-Удэ и обратно с 7 января. Об этом сообщил генеральный директор аэропорта «Байкал» Евгений Сивцов на своей странице в Фэйсбуке.

Пассажиры будут летать на Ан-28. Рейсы ежедневные. Стоимость билета в одну сторону составит от 2 081 рубля. Ранее самый дешевый перелет стоил от 3 тысяч рублей. На поезде, для сравнения, плацкарт – от 1342, купе - от 1619 рублей, сидячее место в общем вагоне – от 686 рублей.

Из Улан-Удэ самолет по расписанию будет вылетать в 6.15 утра, а из Иркутска - в 19.05. Билеты можно приобрести в кассах города и в интернете.

К слову, Ан-28 – самолет не очень большой - всего на 17 мест.

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