Полицейские ищут двух иркутян, которые похитили деньги из кассы магазина
Сотрудники полиции разыскивают двух молодых людей, которые похитили деньги из кассы продуктового магазина. Днем 2 января злоумышленники зашли в торговую точку на улице Советской, 144. Воспользовались тем, что продавец вышла из зала и похитили наличку.
- На поиски ориентированы наружные экипажи полиции, в том числе Росгвардии, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Всех, кто знает или видел этих молодых людей, просьба обратиться в полицию.
Лица подозреваемых попали в объектив камеры видеонаблюдения. Их личности устанавливаются.
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