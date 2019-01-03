2019-01-03T07:23:56+03:00
Происшествия

Полицейские ищут двух иркутян, которые похитили деньги из кассы магазина

Преступление было совершено 2 января днем
Яна ЛИСИНА
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В Иркутске сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в хищении денег из кассы магазина.В Иркутске сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в хищении денег из кассы магазина.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Сотрудники полиции разыскивают двух молодых людей, которые похитили деньги из кассы продуктового магазина. Днем 2 января злоумышленники зашли в торговую точку на улице Советской, 144. Воспользовались тем, что продавец вышла из зала и похитили наличку.

- На поиски ориентированы наружные экипажи полиции, в том числе Росгвардии, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Всех, кто знает или видел этих молодых людей, просьба обратиться в полицию.

Лица подозреваемых попали в объектив камеры видеонаблюдения. Их личности устанавливаются.

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