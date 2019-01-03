Полицейские ищут двух иркутян, которые похитили деньги из кассы магазина

3 Янв. 2019 2019-01-03T07:23:56+03:00

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в хищении денег из кассы магазина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции разыскивают двух молодых людей, которые похитили деньги из кассы продуктового магазина. Днем 2 января злоумышленники зашли в торговую точку на улице Советской, 144. Воспользовались тем, что продавец вышла из зала и похитили наличку.

- На поиски ориентированы наружные экипажи полиции, в том числе Росгвардии, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. – Всех, кто знает или видел этих молодых людей, просьба обратиться в полицию.

Лица подозреваемых попали в объектив камеры видеонаблюдения. Их личности устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ангарчанин перевел мошенникам 20 тысяч рублей за пылесос

Мошенники не дремлют даже в праздники. Накануне жертвой аферистов стал житель Ангарска, у которого обманным путем аферисты похитили более 20 тысяч рублей