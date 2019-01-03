Счастливый билет: три жителя Иркутской области стали миллионерами

3 Янв. 2019 2019-01-03T08:17:10+03:00

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Три жителя Иркутской область выиграли каждый по миллиону рублей. Вот так новогодний подарок! Миллиард же поделили между собой два участника - из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

Организаторы лотереи сообщают, что было разыграно 150 призов по миллиону рублей. Так что появились... 84 миллионера. Всего в новогоднем розыгрыше выиграло 5 157 258 билетов. Общая сумма всех выигрышей составила 2 297 890 643 рубля.

А вы играете в лото?

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