С доставкой на дом: в Иркутске задержали лжесотрудницу социальной службы
В Иркутске оперативники задержали лжесотрудницу социальной службы. Ею оказалась 54-летняя ранее судимая за кражи и мошенничество местная жительница. Женщина ловко входила в доверие к пожилым людям, сообщая о знакомстве с их родственниками, и рассказывала о гуманитарной помощи продуктами.
- Пенсионерам предлагала доставку продуктов прямо на дом, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Так, на улице Ленина аферистка, предлагая услугу, похитила 9 тысяч рублей у 87-летнего мужчины. В микрорайоне Первомайский несуществующую доставку на 6 тысяч рублей мошенница оформила еще одной женщине преклонного возраста.
Оперативники проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям. Полиция просит пострадавших обратиться в полицию.
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