С доставкой на дом: в Иркутске задержали лжесотрудницу социальной службы

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:37:37+03:00

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В Иркутске оперативники задержали лжесотрудницу социальной службы. Ею оказалась 54-летняя ранее судимая за кражи и мошенничество местная жительница. Женщина ловко входила в доверие к пожилым людям, сообщая о знакомстве с их родственниками, и рассказывала о гуманитарной помощи продуктами.

- Пенсионерам предлагала доставку продуктов прямо на дом, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Так, на улице Ленина аферистка, предлагая услугу, похитила 9 тысяч рублей у 87-летнего мужчины. В микрорайоне Первомайский несуществующую доставку на 6 тысяч рублей мошенница оформила еще одной женщине преклонного возраста.

Оперативники проверяют задержанную на причастность к другим аналогичным преступлениям. Полиция просит пострадавших обратиться в полицию.

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