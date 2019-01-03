Приревновал к молодому любовнику: житель Бурятии убил соседа в новогоднюю ночь
Трагической выдалась праздничная ночь для супругов из одного из сел Кабанского района Бурятии. Прожив вместе 19 лет, глава семейства, словно пылкий юноша, ревновал свою жену. Тем более был повод. В деревне ходили слухи, что она изменяет ему с молодым соседом.
31 декабря супруги стали отмечать дома наступление праздника. После застолья, опьянев, мужчина лег спать. А когда проснулся, то увидел, что супруга спит на диване с… молодым любовником. Тот ночью зашел по-соседски в гости с бутылкой, чтобы поздравить с Новым годом.
- Обвиняемый сходил на кухню, взял нож, вернулся к дивану и с силой нанес удар спавшему сопернику клинком в грудь. Удар пришелся прямо в сердце, и потерпевший скончался на месте, - сообщили в СУСК РФ по Бурятии.
Через несколько часов ревнивца задержали на одной из сельских улиц. 56-летний мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы, мотивом для которой послужила ревность.