Приревновал к молодому любовнику: житель Бурятии убил соседа в новогоднюю ночь

3 Янв. 2019 2019-01-03T11:32:31+03:00

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Трагической выдалась праздничная ночь для супругов из одного из сел Кабанского района Бурятии. Прожив вместе 19 лет, глава семейства, словно пылкий юноша, ревновал свою жену. Тем более был повод. В деревне ходили слухи, что она изменяет ему с молодым соседом.

31 декабря супруги стали отмечать дома наступление праздника. После застолья, опьянев, мужчина лег спать. А когда проснулся, то увидел, что супруга спит на диване с… молодым любовником. Тот ночью зашел по-соседски в гости с бутылкой, чтобы поздравить с Новым годом.

- Обвиняемый сходил на кухню, взял нож, вернулся к дивану и с силой нанес удар спавшему сопернику клинком в грудь. Удар пришелся прямо в сердце, и потерпевший скончался на месте, - сообщили в СУСК РФ по Бурятии.

Через несколько часов ревнивца задержали на одной из сельских улиц. 56-летний мужчина дал подробные показания об обстоятельствах расправы, мотивом для которой послужила ревность.