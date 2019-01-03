Иркутян приглашают на Рождественский вечер в художественный музей

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Провести вечер перед Рождеством в приятной и даже почти волшебной атмосфере – что может быть желаннее? Иркутский художественный музей приглашает в гости. Здесь, 6 января с 17.00 до 21.00, всех ждут экскурсии, игры, викторины, квесты и, конечно, селфи у рождественской елки.

А также торжественное награждение юных художников — участников конкурса «Рождественская открытка». И еще мастер-класс от студии исторического танца «Прекрасная эпоха».

Кстати, а 7 января в 15.00 в музее пройдет «Спаси слона» — интерактивная игра-квест с восточными нотками.

В Галерее сибирского искусства 5 и 6 января в 14.00 состоится тематическая экскурсия по выставке «Зимняя палитра». Украшением выставки стали картины известных сибирских художников, затрагивающих в своем творчестве зимнюю тематику. А 7 января в 15.00 — показ фильма «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой». Совместный проект Иркутского художественного музея и Иркутского областного кинофонда.

В Усадьбе Сукачева 6 января пройдут сразу несколько мастер-классов - по акварельному рисунку, по изготовлению новогоднего сувенира – «Свинка Пеппа», броши из полимерной глины и Рождественского Ангелочка.