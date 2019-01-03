Тотальный контроль: более 6 тыс. объектов в Иркутской области проверят на предмет пожарной безопасности
В план на 2019 год включены 6146 объектов, 1113 из них - это малый бизнес. Проверки – мера необходимая для предотвращения пожаров. Так считают в МЧС. Особенно актуально это после страшного пожара в торговом центре в Кемерово в 2018 году.
- Проверки объектов в прошлом году показали, что собственники не уделяют должного внимания противопожарному состоянию своего имущества, создавая тем самым угрозу для жизни людей, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
План проверок сформирован в соответствии с законодательством, что позволит обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства.
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