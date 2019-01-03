Тотальный контроль: более 6 тыс. объектов в Иркутской области проверят на предмет пожарной безопасности

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:20:29+03:00

Более 6 тысяч объектов защиты будут проверены сотрудниками надзорных органов в 2019 году. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Проверки пройдут в течение всего 2019 года

Изменить размер текста: A A

В план на 2019 год включены 6146 объектов, 1113 из них - это малый бизнес. Проверки – мера необходимая для предотвращения пожаров. Так считают в МЧС. Особенно актуально это после страшного пожара в торговом центре в Кемерово в 2018 году.

- Проверки объектов в прошлом году показали, что собственники не уделяют должного внимания противопожарному состоянию своего имущества, создавая тем самым угрозу для жизни людей, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

План проверок сформирован в соответствии с законодательством, что позволит обеспечить своевременное выявление нарушений правил пожарной безопасности на объектах предпринимательства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гостевые дома сгорели на Байкале: постояльцев во время пожара не было

Пожар вспыхнул на Байкале в селе Максимиха поздно вечером 2 января. Загорелся сначала один гостевой дом.