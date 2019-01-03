3 Янв. 2019 2019-01-03T17:29:14+03:00

«Нормальная вода. Намного лучше, чем в Таиланде». Мэр Иркутска искупался в Байкале

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Начало января выдалось довольно морозным в Иркутске. Утром около -30, днем чуть теплее. В такую стужу не погуляешь особо. А слабо искупаться в Байкале? Для мэра Иркутска – нет. Дмитрий Бердников, так сказать, налегке входит в ледяную воду и… окунается, а потом и плывет.

- Нормальная вода. – говорит Дмитрий Викторович. – Намного лучше, чем в Таиланде.

Видео градоначальник разместил в соцсетях, и тут же на его страничках появились восторженные комментарии – с нашим мэром хоть в разведку. Да еще и на соревнования по зимнему плаванию приглашение получил.

В здоровом теле – здоровый дух! И в этом истина.

К слову, заплыв мэр совершал в районе Листвянки.

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