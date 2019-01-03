«Нормальная вода. Намного лучше, чем в Таиланде». Мэр Иркутска искупался в Байкале
Начало января выдалось довольно морозным в Иркутске. Утром около -30, днем чуть теплее. В такую стужу не погуляешь особо. А слабо искупаться в Байкале? Для мэра Иркутска – нет. Дмитрий Бердников, так сказать, налегке входит в ледяную воду и… окунается, а потом и плывет.
- Нормальная вода. – говорит Дмитрий Викторович. – Намного лучше, чем в Таиланде.
Видео градоначальник разместил в соцсетях, и тут же на его страничках появились восторженные комментарии – с нашим мэром хоть в разведку. Да еще и на соревнования по зимнему плаванию приглашение получил.
В здоровом теле – здоровый дух! И в этом истина.
К слову, заплыв мэр совершал в районе Листвянки.
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