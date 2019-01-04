Прогноз погоды в Иркутске: 4 января днем -16 градусов

4 Янв. 2019 2019-01-04T04:29:12+03:00

По области – от – 17 до -32

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В Иркутске 4 января незначительно потеплеет. В городе ожидается переменная облачность, возможен слабый снег. Ветер переменный со скоростью до 5 м/с. Температура воздуха днем поднимется до -16. Ночью до -21.

- По области – переменная облачность, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, в северных районах местами порывы до 12 м/с.

Днем термометры Приагарья покажут до -17, в пониженных формах рельефа до -27, ночью -22 и – 32 соответсвенно. В Ольхонском районе ожидается -13,-18. В северных районах от -29, -32.

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