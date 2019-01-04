Плохой Санта: житель Бурятии ограбил дом пенсионерки и раздаривал похищенное случайным прохожим

4 Янв. 2019 2019-01-04T06:07:16+03:00

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В Бурятии празднование Нового года закончилось для жителя села Хойтогол в отделении полиции. 37-летний ранее судимый за кражи мужчина под шум фейерверков ограбил дом пенсионерки. Не сумев продать свою добычу, он начал дарить украденные вещи случайным прохожим.

К полицейским села Кырен за помощью обратилась местная жительница. Она рассказала сыщикам, что пока встречала Новый год в гостях у родственников, ее дом ограбили. Воспользовавшись праздничной суетой и отсутствием хозяйки, преступник взломал дверь и похитил из дома пенсионерки юблейные медали, украшения и куртку. Полицейские смогли установить и задержать грабителя. Им оказался 37-летний ранее судимый вор-рецидивист. Пытаясь добыть денег на спиртное, он решился на очередное преступление. Однако, не сумев продать похищенное, он начал дарить чужие вещи первым встречным.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия. – Ущерб составил 80000 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что всего три месяца назад задержанный уже был осужден за кражу, его приговорили к условному сроку. На время следствия 37-летнего мужчину поместили в изолятор, ему грозит до 6 лет лишения свободы.