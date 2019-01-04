Интернет-мошенник из Тульской области продал жителю Бурятии несуществующий автомобиль
37-летний мужчина попался на уловку афериста, когда попытался купить через Интернет автомобиль «Toyota Corolla». Приехав в Иркутск за автомобилем, он не обнаружил ни машины ни продавца.
К полицейским Иркутска за помощью обратился мужчина, он рассказал сыщикам, что стал жертвой обмана. На одном из сайтов посвященных купле – продаже автомобилей 37-летний житель Бурятии увидел выгодное объявление. После чего договорился с владельцем «Toyota Corolla» о покупке иномарки и внесении предоплаты в размере 180000 тысяч рублей. По словам хозяина, автомобиль находится в Иркутске, его можно забрать в любое удобное покупателю время. Мужчина и не подозревал о том, что все это время имел дело с жуликом.
- После перевода денег, номер продавца стал недоступен, а само объявление удалено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка по факту мошенничества.
Сыщики устанавливают все детали случившегося и выясняют личность преступника. Уже известно, что номер телефона афериста был зарегистрирован в Тульской области.