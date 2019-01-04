2019-01-04T10:54:13+03:00
Общество

За первые три дня 2019 года в Иркутской области произошел 71 пожар, погибли 2 человека

Основная причина пожаров - замыкание проводки и нарушение правил безопасности
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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За первые три дня 2019 года в Иркутской области произошел 71 пожар, погибли 2 человекаЗа первые три дня 2019 года в Иркутской области произошел 71 пожар, погибли 2 человекаФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Пожарные иркутской области за первые три дня нового года зарегистрировали 71 пожар. Главная причина – короткое замыкание проводки.

Новогодние праздники это не только веселье и радость, но и особоопасный пожарный период. Так за три дня 2019 года в Иркутской области произошел 71 пожар. Чаще всего они происходили из-за короткого замыкания электропроводки и нарушения правил безопасности.

Уже известны два случая гибели людей в новом году, в ГУ МЧС по Иркутской области рассказали подробности.

- В первом случае в пожарную службу Ангарска обратились очевидцы, они сообщили, что в дачном садоводстве «Любитель» горит дом. К моменту прибытия пожарных бригад из окон шел густой дым и полыхала крыша здания. В ходе тушения обнаружили тело хозяина дачи.

Аналогичный случай произошел 3 января в селе Мальта Усольского района. Там сгорел частный жилой дом. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что огонь уже полностью охватил здание. После того как все было потушено, пожарные нашли тело погибшей женщины.

В обоих случаях вероятной причиной пожара стало неисправное печное отопление. На территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим.

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