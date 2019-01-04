2019-01-04T13:07:17+03:00
Общество

Росавиация расширила список субсидируемых перелетов из Иркутска с 7 до 14 направлений

Льготные категории граждан смогут купить билеты по более выгодной цене
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Росавиация расширила список субсидируемых перелетов из Иркутска с 7 до 14 направлений.Росавиация расширила список субсидируемых перелетов из Иркутска с 7 до 14 направлений.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жителям Иркутской области облегчили путешествия по стране. В Росавиации приняли решение об увеличении льготных направлений вдвое.

В прошлом году в список субсидируемых перелетов были включены Бурятия – Таксимо и Нижнеангарск, Красноярский край- Кодинск, Якутия - Нерюнгри и Олекминск, Забайкальский край – Красный Чикой и Мурманская область – Полярный. В Росавиации рассказали, какие имено города и поселки станут ближе для жителей Иркутской области.

- В число льготных направлений войдут: Улан-Удэ, Томск, Горно-Алтайск, Кызыл, Талакан и Ленск.

Кроме того, вдвое возрастет и количество авиаперевозчиков, которые будут обслуживать новые рейсы. Скидку на билеты можно будет получить только в кассах или на сайте авиакомпаний участвующих в федеральной программе. Перевозчики выделяют квоту до 30% субсидированных мест на каждый рейс. Так что стоит заранее позаботиться о будущем полете. Кроме этого, будьте готовы предоставить полный набор документов, подтверждающих ваше право на льготный билет.

КОНКРЕТНО:

Категории граждан имеющих право на льготные билеты:

- дети и молодежь до 23 лет

- женщины старше 55 лет

- мужчины старше 60 лет

- инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица

- инвалиды с детства II или III группы

- граждане, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалида с детства II или III группы

- члены многодетных семей

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