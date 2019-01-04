Новоселье закончилось поножовщиной: в Иркутской области пьяный хозяин квартиры порезал своих гостей

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:37:11+03:00

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В Усть-Куте для жителей дома по улице Пушкина Новый год совпал с переездом из аварийного жилья. Праздничная атмосфера располагала к знакомству с новыми соседями, однако чуть не обернулась кровавой резней.

Когда оливье было доедено, а спиртное допито, гости и хозяин квартиры в одной из новостроек, построенных по программе переселения из ветхого жилья, разбрелись спать. Проснувшись посреди ночи, новоиспеченный собственник принялся искать ключи. Не найдя их, он решил, что стоит распросить о пропаже своих гостей. Для ускорения допроса с праздничного стола был позаимствован нож.

- Пострадавшие обратились к медикам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Врачи сообщили о случившемся полициейским.

Сыщики выясняют все детали произошедшего, проводится доследственная проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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