В Улан-Удэ из-за ложной тревоги эвакуировали посетителей батутного центра

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:44:40+03:00

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В одном из развлекательных центров Улан-Удэ из-за пожарной тревоги эвакуировали посетителей батутного парка. Несколько десятков взрослых и детей в спешке покинули здание.

Сегодня 4 января пользователи соцсетей сообщили о том, что в одном из аттракционов Улан-Удэ чувствовался запах горелого пластика, именно из-за него и включили тревожную сирену. По сигналу прибыло 4 экипажа спасателей. Всех посетителей благополучно эвакуировали. Никто не пострадал.

- Прибывшие пожарные произвели разведку помещений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. – В результате осмотра источник подозрительного запаха не обнаружен. Тревога оказалось ложной.

Инспекторы пожарного надзора проводят проверку помещения и опрашивают очевидцев. Они выясняют, что именно произошло в батутном центре.

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