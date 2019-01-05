Пьесу "Мизери" по роману Стивена Кинга покажут в Иркутске

5 Янв. 2019 2019-01-05T04:22:47+03:00

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2019 год – год театра. Поэтому, иркутские зрители, приготовьтесь, потому что премьер и интересных спектаклей в приближающиеся 360 дней будет полным – полно. Так, например, 29 января на сцену драматического академического театра имени Н.П. Охлопкова выйдут артисты, которые известны на всю Россию – Евгения Добровольская и Евгений Спиваковский. Актеры сыграют в спектакле «Мизери» по роману короля триллеров Стивена Кинга.

- В основе сюжета лежат отношения двух героев романа — популярного писателя Пола Шелдона и его психопатичной поклонницы Энни Уилкс, - рассказали организаторы гастролей.

Нешуточные страсти развернутся на сцене. Ведь, даже через 30 лет после выхода роман не перестает быть одним из самых загадочных, напряженных и психологических в копилке популярного писателя.

Иркутяне смогут увидеть театральную версию «Мизери» 29 января в 19:00 на сцене драматического академического театра имени Н.П. Охлопкова.

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