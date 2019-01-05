5 Янв. 2019 2019-01-05T05:15:02+03:00

Внимание, работают специалисты: пожарные рассказали о том, как безопасно использовать в быту печное отопление. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Праздничные дни не радуют теплой погодой. Приходится жителям Иркутской области как-то согреваться. Многие используют печное отопление.

А вы знали о том, что по статистике несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – самая распространенная причина пожаров в жилом секторе? Особенно остро ситуация встает в выходные и праздничные дни. Ведь, и дома хочется посидеть в тепле, да и в баньке попариться.

Как же обезопасить себя и своих близких от непредвиденной ситуации, рассказывают специалисты – сотрудники МЧС России по Иркутской области.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Артем Отришко советует доверять установку печей только компетентным лицам и организациям, следить за печами и дымоходами не только в период активного использования, но и чистить и ремонтировать в теплое время года. Важно заделывать и белить трещины на печи сразу, как только они появляются.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Иркутска Елена Уракова напоминает о том, что перед тем, как натопить печь следует прибить металлический лист размерами не менее 50 на 70 сантиметров. Эта манипуляция не позволит уголькам и искрам, выпавшим из печи, привести к пожару. Кстати, не стоит класть ни в коем случае на саму печь дрова, сушите в другом месте.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому району Александр Вернигоров отмечает, что никогда не стоит применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Такой неверный выбор может привести к повреждению печи или пожару. Стоит заранее заготовить сухие полена для лучинок, бумагу или кору. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение детей и недееспособных членов семьи.

- В сильные морозы топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа, - рассказал Государственный инспектор по пожарному надзору Усть-Кутского района Василий Говорин. - За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена. тогда не возникнет опасного перекала печи. В местах, где стены, перегородки, перекрытия, балки зданий примыкают к печам и дымоходным трубам, сделайте разделку из несгораемых материалов. Обращайтесь за советом к специалистам, можно и к нам в отдел надзорной деятельности по месту жительства».

Так же заместитель начальника службы пожаротушения города Братска и Братского района, Игорь Клименков советует приобрести в дом огнетушитель и научиться им правильно пользоваться. В случае возгорания, вы сможете быстро потушить огонь.

Ну и конечно сотрудники МЧС России по Иркутской области поздравляют жителей Приангарья с наступающими и наступившими праздниками.