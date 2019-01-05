5 Янв. 2019 2019-01-05T06:06:09+03:00

Дед Мороз и Снегурочка на страже порядка в Бурятии: Госавтоинспекция и главный волшебник призвали водителей к трезвому движению. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Сам Дед Мороз и Снегурочка приехали в Бурятию, чтобы напомнить водителям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции волшебник призывал к трезвому вождению.

- Не омрачайте праздничное настроение аварийными ситуациями на дороге и исключите любую возможность управлять автомобилем в состоянии опьянения, - обратились дружинники к автомобилистам.

Полицейские рассказали о том, что многие нерадивые водители садятся за руль в нетрезвом состоянии с молчаливого согласия своих близких и пассажиров авто. Поэтому профилактическая беседа коснулась не только тех, кто управляет машиной, но и тех, кто находится рядом.

Послушал полезную информацию – получил подарок. Всем участникам акции вручили тематические памятки и поздравительные открытки. Кстати, сами водители и пассажиры оценили высоко мероприятие и были рады встрече с Полицейским Дедом Морозом и Снегурочкой, которые создали праздничное настроение.

Кстати, все водители пообещали дедушке вести себя хорошо и соблюдать правила дорожного движения в 2019 году.