5 Янв. 2019 2019-01-05T08:07:05+03:00

Благотворительное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в областном театре кукол «Аистенок». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в Иркутском областном театре кукол «Аистенок».

- Дорогие зрители! Мы стремимся к тому, чтобы театр был доступным для каждого зрителя, независимо от его особенностей и ограничений, - рассказали в пресс-службе театра. - Поэтому впервые решили провести инклюзивную благотворительную ёлку для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей нормы от 3 до 7 лет.

В уютной, почти домашней атмосфере актеры театра покажут новогоднее волшебное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Начало мероприятия намечено на 6 января в 18:30. Вход бесплатный. Требуется предварительная регистрация, так как рассчитана для малого количества зрителей. Поэтому поспешите, количество мест ограничено.

Еще больше интереных и увлекательных мероприятий в Иркутске смотрите в разделе "Афиша".