2019-01-05T08:07:05+03:00
Досуг

Благотворительное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в областном театре кукол «Аистенок»

Начало 6 января в 18:30, вход бесплатный
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Благотворительное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в областном театре кукол «Аистенок».Благотворительное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в областном театре кукол «Аистенок».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в Иркутском областном театре кукол «Аистенок».

- Дорогие зрители! Мы стремимся к тому, чтобы театр был доступным для каждого зрителя, независимо от его особенностей и ограничений, - рассказали в пресс-службе театра. - Поэтому впервые решили провести инклюзивную благотворительную ёлку для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей нормы от 3 до 7 лет.

В уютной, почти домашней атмосфере актеры театра покажут новогоднее волшебное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Начало мероприятия намечено на 6 января в 18:30. Вход бесплатный. Требуется предварительная регистрация, так как рассчитана для малого количества зрителей. Поэтому поспешите, количество мест ограничено.

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