2019-01-05T10:33:10+03:00
Спорт

Еще одна иркутянка в составе национальной сборной: гимнастка Арина Романова поедет на чемпионат мира 2019

Всего в составе сборной 87 выдающихся спортсменок
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Еще одна иркутянка в составе национальной сборной: гимнастка Арина Романова поедет на чемпионат мира 2019. Фото: фан-страница Арины Романовой ВКонтакте.Еще одна иркутянка в составе национальной сборной: гимнастка Арина Романова поедет на чемпионат мира 2019. Фото: фан-страница Арины Романовой ВКонтакте.
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Уроженка Иркутска, известная гимнастка Арина Романова вошла в состав сборной Российской Федерации по художественной гимнастике на 2019 год. Она и еще 86 выдающихся спортсменок поедут на чемпионат мира, который пройдет в Германии.

- Арина является воспитанницей иркутской школы и тренера Ольги Владимировны Буяновой, - рассказали в министерстве спорта Иркутской области. Девочка в свои годы уже является мастером спорта международного класса. Она постоянно участвует в соревнованиях разного масштаба: от региональных чемпионатов до кубков страны и мира.

Пожелаем Арине огромного успеха и удачи в предстоящих стартах.

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