Надеялась на выигрыш, а в итоге потеряла 260 тысяч рублей: жительница Братска стала жертвой мошенников

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:11:36+03:00

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В отдел полиции Братска поступило заявление от 55-летней местной жительницы. Она утверждала, что в одной из социальных сетей ей пришло сообщение с аккаунта знакомой. В письме говорилось о том, что женщина стала обладательницей выигрыша и для того, чтобы его получить, нужно сообщить данные банковской карты.

- Как только доверчивая братчанка сообщила всю необходимую информацию, переписка с ней тут же прекратилась, а с ее счета пропали более 260 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Это уже не первый случай подобного мошенничества в 2019 году. Так, недавно житель Улан-Удэ лишился 180 тысяч рублей при попытке купить автомобиль. Нашел нужное авто в интернете, связался с якобы хозяином, перевел нужною сумму, а когда приехал забирать машину, то ни транспорта, ни хозяина, ни своих денег не обнаружил.