2019-01-05T13:44:19+03:00
Происшествия

В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба»

По данному факту ведется следствие
Валентина ГИЛЕВИЧ
Поделиться:
В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба».В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В отдел полиции по Бичурскому району обратился один из лесничих Буйского участкового лесничества.

- Он сообщил правоохранителям о том, что в лесном массиве СПК «Новосретенское» задержан гражданин, совершивший незаконную рубку осины объемом около 5 кубометров, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Общий ущерб, нанесенный подозреваемым, составил более 12 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить, что «черным лесорубом» является 29-летний безработный мужчина, который ранее не был судим. С места происшествия были изъяты древесина, грузовой автомобиль и бензопила.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по признакам преступления. Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Надеялась на выигрыш, а в итоге потеряла 260 тысяч рублей: жительница Братска стала жертвой мошенников. Она предоставила злоумышленникам данные банковской карты. Подробнее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надеялась на выигрыш, а в итоге потеряла 260 тысяч рублей: жительница Братска стала жертвой мошенников
Еще одна иркутянка в составе национальной сборной: гимнастка Арина Романова поедет на чемпионат мира 2019
Благотворительное новогоднее представление для детей с ограниченными возможностями покажут в областном театре кукол «Аистенок»
Дед Мороз и Снегурочка на страже порядка в Бурятии: Госавтоинспекция и главный волшебник призвали водителей к трезвому движению
Внимание, работают специалисты: пожарные рассказали о том, как безопасно использовать в быту печное отопление
Пьесу "Мизери" по роману Стивена Кинга покажут в Иркутске
В Улан-Удэ из-за ложной тревоги эвакуировали посетителей батутного центра
Новоселье закончилось поножовщиной: в Иркутской области пьяный хозяин квартиры порезал своих гостей
Росавиация расширила список субсидируемых перелетов из Иркутска с 7 до 14 направлений
За первые три дня 2019 года в Иркутской области произошел 71 пожар, погибли 2 человека
Интернет-мошенник из Тульской области продал жителю Бурятии несуществующий автомобиль
Плохой Санта: житель Бурятии ограбил дом пенсионерки и раздаривал похищенное случайным прохожим
Прогноз погоды в Иркутске: 4 января днем -16 градусов
«Нормальная вода. Намного лучше, чем в Таиланде». Мэр Иркутска искупался в Байкале
Тотальный контроль: более 6 тыс. объектов в Иркутской области проверят на предмет пожарной безопасности
Иркутян приглашают на Рождественский вечер в художественный музей
Приревновал к молодому любовнику: житель Бурятии убил соседа в новогоднюю ночь
С доставкой на дом: в Иркутске задержали лжесотрудницу социальной службы
Счастливый билет: три жителя Иркутской области стали миллионерами
Полицейские ищут двух иркутян, которые похитили деньги из кассы магазина