В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба»
В отдел полиции по Бичурскому району обратился один из лесничих Буйского участкового лесничества.
- Он сообщил правоохранителям о том, что в лесном массиве СПК «Новосретенское» задержан гражданин, совершивший незаконную рубку осины объемом около 5 кубометров, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Общий ущерб, нанесенный подозреваемым, составил более 12 тысяч рублей.
Сотрудникам полиции удалось установить, что «черным лесорубом» является 29-летний безработный мужчина, который ранее не был судим. С места происшествия были изъяты древесина, грузовой автомобиль и бензопила.
В отношении мужчины заведено уголовное дело по признакам преступления. Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.
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