В Бурятии задержали очередного «черного лесоруба»

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:44:19+03:00

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В отдел полиции по Бичурскому району обратился один из лесничих Буйского участкового лесничества.

- Он сообщил правоохранителям о том, что в лесном массиве СПК «Новосретенское» задержан гражданин, совершивший незаконную рубку осины объемом около 5 кубометров, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Общий ущерб, нанесенный подозреваемым, составил более 12 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить, что «черным лесорубом» является 29-летний безработный мужчина, который ранее не был судим. С места происшествия были изъяты древесина, грузовой автомобиль и бензопила.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по признакам преступления. Ему грозит срок до четырех лет лишения свободы. Ведется следствие.

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