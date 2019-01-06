Вспомнить детство: «Байкал-Энергия» приглашает болельщиков сыграть в хоккей в валенках

6 Янв. 2019 2019-01-06T04:52:49+03:00

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Перед матчем с «Уральским трубником» руководство иркутской «Байкал-Энергии» предлагает своим болельщикам вспомнить детство и самим взять в руки клюшки, сыграв в хоккей. Правда, в необычный. 6 января бело-синие проведут для своих поклонников турнир по хоккею в валенках «Битва болельщиков», который состоится на стадионе школы №1. Стартовый свисток к играм прозвучит в 12.00.

- Как пояснили в пресс-службе «Байкал-Энергии», в соревнованиях может принять участие любой желающий. Главное условие - играть можно только в традиционной сибирской обуви - валенках! Если их у вас нет, не беда! Тогда можно использовать валенки, предоставленные организаторам ГУ МЧС России по Иркутской области. Правда, после каждой проведённой игры не забудьте отдать их участнику из следующей команды.

А теперь о регламенте турнира. Команда состоит максимум из семи игроков. Матчи проводятся в два тайма по 5 минут. Финал и матч за третье место пройдут в два тайма по 7 минут. Схема проведения турнира будет определена на месте в зависимости от количества команд. Призеров «Битвы болельщиков» ждут призы от «Байкал-Энергии», а победителю достанется суперприз - возможность сыграть против хоккеистов "Байкал-Энергии" в конце января - начале февраля.

Напомним, в декабре хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уже проводили матч в валенках на снегу против сборной МЧС.