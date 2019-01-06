ДТП в Чунском районе: водитель «Жигулей» сбил 15-летнюю школьницу

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:40:30+03:00

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Переход дороги в неположенном месте едва не обернулся трагедией для 15-летней девочки из Чунского района Иркутской области. В поселке Октябрьский местная школьница попала под колеса ВАЗ 210740, когда переходила проезжую часть не по «зебре». С различными травмами ее доставили в больницу.

Что касается 33-летнего водителя «Жигулей», то прибывшие на место инспекторы ГИБДД выяснили, что у него не было полиса обязательного страхования автомобиля.

- Ему выписали штраф, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Все подробности ДТП устанавливаются.

Полицейские еще раз рекомендуют жителям Приангарья, в период новогодних каникул, провести с детьми профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения.

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