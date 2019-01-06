Жива и здорова: пропавшую несколько дней назад 16-летнюю студентку нашли в Усолье-Сибирском
Серьезно поволноваться своих родителей заставила 16-летняя студентка одного из колледжей Усолья-Сибирского. Еще 2 января девочка ушла из дома погулять и не вернулась. Когда ее родные сообщили о пропаже, поисками подростка занялись полицейские, участковые и сотрудники уголовного розыска города.
Нашли девочку живой и здоровой только в 01.00 ночи, 5 января на одной из улиц города. После этого студентку передали родителям.
- Инспекторы по делам несовершеннолетних составили на них административный протокол по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мотивы ухода студентки из дома выясняются.
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