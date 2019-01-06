6 Янв. 2019 2019-01-06T10:25:34+03:00

Не дали замерзнуть: иркутские полицейские помогли паре пенсионеров, у которых сломалась машина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Во время патрулирования улиц Иркутска, внимание двух инспекторов ГИБДД лейтенантов Романа Морозова и Алексея Фёдорова привлек внимание автомобиль, который стоял на обочине по улицы Байкальской. Полицейские остановились и выяснили, что в салоне находится пенсионер и его жена, которые несколько часов не могут завести свое авто.

Кроме того, оказалось, что пожилая пара уже стала замерзать. Инспекторы оперативно переставили аккумулятор с патрульной машины на авто пенсионеров и запустили двигатель. Семейная пара в ответ поблагодарила госавтоинспекторов за помощь и пожелала им спокойного дежурства.

- Напоминаем, что о помощи на дорогах, полицейских можно попросить, позвонив в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Инспекторы примут все необходимые меры для оказания помощи автомобилисту, а при необходимости вызовут эвакуатор.