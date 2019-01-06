Пожар в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске: горели строительные вагончики

6 Янв. 2019 2019-01-06T12:16:28+03:00

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Густой черный дым в районе новостроек в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске напугал местных жителей днем, 6 января. Оказалось, пожар произошел недалеко от жилого комплекса, там загорелись строительные вагончики.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, пострадавших в этом ЧП нет. Площадь возгорания составляет около 80 квадратных метров.

Что стало причиной пожара, станет известно, когда спасатели полностью его потушат и ликвидируют все последствия.

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