Иркутяне 7 января смогут бесплатно покататься на коньках на стадионе «Труд»
Как активно провести последние праздничные деньки? Конечно, покататься на коньках! Тем более 7 января в Иркутске это можно сделать бесплатно на центральной арене города. Всех любителей здорового образа жизни приглашают на массовое катание на стадион «Труд», которое состоится с 16.00 до 21.00.
- Войти на стадион можно будет со стороны улицы Карла Маркса через центральные ворота, - уточнили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Приходить нужно со своими коньками, проката нет.
Добавим, что массовое катание состоится сразу после матча иркутской «Байкал-Энергии» против «Уральского трубника» из Первоуральска. Эта игра чемпионата России завершится в 15.00.
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