2019-01-07T05:58:10+03:00
Общество

Поздравление с Рождеством 2019 в Иркутске мэра Дмитрия Бердникова

Поздравление с Рождеством 2019 для иркутян и гостей города
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Поздравление с Рождеством 2019 в Иркутске мэра Дмитрия БердниковаПоздравление с Рождеством 2019 в Иркутске мэра Дмитрия Бердникова
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Дорогие иркутяне!

Искренне поздравляю православных христиан нашего города со светлым праздником Рождества Христова!

Эти дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям. Это время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке.

Праздник Рождества напоминает о том, что сохранение мира и согласия, укрепление православных и семейных ценностей – наша общая миссия. Благодарю всех служителей Иркутской епархии Русской православной церкви и прихожан за неустанное служение на благо нашего города!

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