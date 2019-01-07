2019-01-07T07:28:26+03:00
Происшествия

Представились сотрудниками банка: пенсионерка из Слюдянки отдала мошенникам 60 тысяч рублей

Женщина сообщила незнакомцам номер своей банковской карты
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Представились сотрудниками банка: пенсионерка из Слюдянки отдала мошенникам 60 тысяч рублейПредставились сотрудниками банка: пенсионерка из Слюдянки отдала мошенникам 60 тысяч рублейФото: Анастасия ОСИПОВА
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Доверчивые жители Иркутской области продолжают попадать на удочку мошенников. Очередной жертвой аферистов стала 58-летняя жительница Слюдянки.

Сначала ей на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником популярного интернет-магазина. Незнакомец обрадовал пенсионерку приятной новостью – якобы ей положена скидка на приобретение товаров. После этого женщине позвонили неизвестные, которые, в этот раз, представились сотрудниками службы безопасности банка. Они сообщили, что прямо сейчас мошенники пытаются снять с ее банковской карты деньги и чтобы это предотвратить необходимо срочно заблокировать карту. Доверчивая сибирячка назвала все конфиденциальные данные, после чего с ее баланса списали 60 тысяч рублей.

- Выяснилось, что абонентские номера телефонов аферистов зарегистрированы в Московской и Ленинградской областях, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Еще раз предупреждаем жителей Приангарья, никогда не сообщать реквизиты своих банковских карт незнакомцам.

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