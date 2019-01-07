2019-01-07T09:07:54+03:00
Общество

Стоимость проезда в автобусах Ангарск-Иркутск повысится до 100 рублей

Дороже платить будем с 14 января
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Стоимость проезда в автобусах Ангарск-Иркутск повысится до 100 рублейСтоимость проезда в автобусах Ангарск-Иркутск повысится до 100 рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, пассажиры, которые часто ездят на автобусе из Ангарска в Иркутск и обратно! С 14 января стоимость проезда по этому маршруту повысится до 100 рублей. Об этом сообщается на официальном сайте компании перевозчика. Дороже проезд станет на междугородних маршрутах №371, 372 и 375.

Кстати, с 1 декабря 2018 года в Ангарске повысилась сумма проезда и в общественном транспорте. Теперь пассажирам автобусов и трамваев приходится платить 25 рублей.

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