Новый год начали с победы: «Байкал-Энергия» на своем льду обыграла «Уральский трубник»

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:02:09+03:00

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Есть первая победа в Новом году! Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» в первом матче года на своем льду обыграли «Уральский трубник» из Первоуральска со счетом 5:1.

Первый забитый мяч 3150 зрителей, пришедших на стадион «Труд» увидели на 10-й минуте. Форвард бело-синих Владислав Кузнецов вышел один на один с вратарем гостей и мастерски переиграв его, открыл счет. Удвоили преимущество наши парни на 26-й минуте. Это защитник Виталий Денисов мощно, а главное точно пробил после подачи с углового флажка, едва не порвав мячом сетку ворот первоуральцев. Ну а перед перерывом подопечные Андрея Рушкина забили в третий раз, дубль оформил Владислав Кузнецов.

На достигнутом бело-синие останавливаться не стали и в начале второго отрезка забили еще два мяча. Отличились Денис Цыцаров и Тимофей Безносов. Все, на что хватило гостей, так это размочить счет. Гол-престижа на свой счет записал Дмитрий Сидоров. Больше зрители забитых мячей не увидели. Таким образом наши парни взяли реванш за поражение в Первоуральске.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет уже 10 января. В гости к нам пожалует кемеровский «Кузбасс».