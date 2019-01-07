2019-01-07T13:00:42+03:00
Общество

Полицейские помогли автолюбительнице из Шелехова, у которой в 35-градусный мороз сломалась машина

Женщина едва не замерзла на трассе «Сибирь»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Полицейские помогли автолюбительнице из Шелехова, у которой в 35-градусный мороз сломалась машина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские помогли автолюбительнице из Шелехова, у которой в 35-градусный мороз сломалась машина. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В 35-градусный мороз заглохла машина у автолюбительницы из Шелехова. Все произошло на трассе Р-255 «Сибирь» в районе деревни Заморская. После нескольких безуспешных попыток завести мотор своей "Тойоты Платц", женщина позвонила в полицию и попросила о помощи.

Вскоре на выручку сибирячке приехали инспекторы ГИБДД Сергей Уваров и Сергей Клюев. Полицейские помогли завести автомобиль и сопроводили женщину до ближайшего придорожного кафе, где она смогла отогреться и дождаться своего мужа. После этого, семейная пара поблагодарила полицейских за помощь и пожелала им хорошего дежурства.

Напомним, похожий случай произошел на днях и в Иркутске, где инспекторы ГИБДД помогли завести автомобиль паре пенсионеров, когда они замерзали на улице Байкальской.

- О помощи на дорогах, полицейских можно попросить, позвонив в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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