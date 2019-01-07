2019-01-07T15:28:31+03:00
Общество

Список ледовых переправ в Иркутской области: в регионе открыто 24 переезда

Чтобы перекрыть выезд на лед в неположенных местах, спасатели выставляют запрещающие знаки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Список ледовых переправ в Иркутской области: в регионе открыто 24 переездаСписок ледовых переправ в Иркутской области: в регионе открыто 24 переезда
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Инспекторы по маломерным судам и полицейские Иркутской области продолжают перекрывать несанкционированные места выезда автомобилей на лед и штрафовать водителей, которые выезжают на него вне ледовых переправ.

Кстати, по состоянию на 7 января в Приангарье открыто 24 безопасных ледовых переезда. По одному: в Братском районе, Качугском, Черемховском, Шелеховском, Тулунском и Нижнеилимском, по два в Бодайбинском, Усть-Кутском. Три переправы открыты в Нижнеудинском, Киренском районах, пять - в Тайшетском, а также четыре пеших ледовых перехода работают в Киренском районе (через р. Лену «Киренск-Мельничный», «Киренск-Пролетарский», «Макарово-Балашова» и один через р. Киренга «Киренск-Гарь»).

- В среднем за сутки на водоемах региона выставляется до 50 запрещающих знаков и аншлагов, перекрывается несколько десятков мест возможного выезда автомобилей на лед, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - На туристических базах, имеющих непосредственный выход к водоемам, проводятся инструктажи с персоналом и отдыхающими.

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