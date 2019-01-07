2019-01-07T16:27:12+03:00
Происшествия

Кафе сгорело вечером 7 января в Ангарске

Пострадавших нет
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кафе сгорело вечером 7 января в АнгарскеКафе сгорело вечером 7 января в АнгарскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Крупный пожар произошел в одном из кафе в 12а микрорайоне Ангарска, вечером 7 января. Уже через несколько минут спасатели прибыли на место ЧП. К этому моменту огонь охватил практически все заведение, которое находилось в одноэтажной пристройке к многоэтажному дому. Из неё эвакуировались 16 человек, погибших и пострадавших среди персонала и посетителей нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, кафе сгорело на площади 150 квадратных метров. Пожар тушили полтора часа.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправности электроприборов или неосторожного обращения с огнём.

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