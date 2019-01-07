Кафе сгорело вечером 7 января в Ангарске

7 Янв. 2019 2019-01-07T16:27:12+03:00

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Крупный пожар произошел в одном из кафе в 12а микрорайоне Ангарска, вечером 7 января. Уже через несколько минут спасатели прибыли на место ЧП. К этому моменту огонь охватил практически все заведение, которое находилось в одноэтажной пристройке к многоэтажному дому. Из неё эвакуировались 16 человек, погибших и пострадавших среди персонала и посетителей нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, кафе сгорело на площади 150 квадратных метров. Пожар тушили полтора часа.

Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателям. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправности электроприборов или неосторожного обращения с огнём.

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