2019-01-07T17:04:34+03:00
Происшествия

Автобус ПАЗ сгорел в Братске

Пассажиров в салоне в момент ЧП не было
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автобус ПАЗ сгорел в БратскеАвтобус ПАЗ сгорел в Братске
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В Братске 5 января, прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ, который ехал по маршруту Падун-Бикей. К счастью пассажиров в этот момент в салоне не было. Водитель успел выскочить и вызвать пожарных. Так что пострадавших удалось избежать.

Спасатели прибыли на место ЧП через несколько минут, но отстоять автобус не удалось, он полностью выгорел. Что стало причиной пожара, выясняют дознаватели.

А вот в Усолье-Сибирском днем 6 января загорелась квартира в одной из многоэтажек на Ленинском проспекте. Жильцы почувствовали едкий запах дыма в подъезде и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окон квартиры на 1-м этаже шел густой дым, несмотря на это, 23 человека смогли самостоятельно выбежать из горящего дома.

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