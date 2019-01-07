Автобус ПАЗ сгорел в Братске
В Братске 5 января, прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ, который ехал по маршруту Падун-Бикей. К счастью пассажиров в этот момент в салоне не было. Водитель успел выскочить и вызвать пожарных. Так что пострадавших удалось избежать.
Спасатели прибыли на место ЧП через несколько минут, но отстоять автобус не удалось, он полностью выгорел. Что стало причиной пожара, выясняют дознаватели.
А вот в Усолье-Сибирском днем 6 января загорелась квартира в одной из многоэтажек на Ленинском проспекте. Жильцы почувствовали едкий запах дыма в подъезде и вызвали пожарных. Когда спасатели прибыли на место ЧП, из окон квартиры на 1-м этаже шел густой дым, несмотря на это, 23 человека смогли самостоятельно выбежать из горящего дома.
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