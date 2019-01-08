2019-01-08T04:24:16+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 8 января днем -9 градусов

По области от – 8 до -23
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Прогноз погоды в Иркутске: 8 января днем -9 градусов.Прогноз погоды в Иркутске: 8 января днем -9 градусов.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 8 января ожидается потепление. В городе прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха сегодня днем 8 января составит -7, -9 градусов.

- По области – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер юго-западный, юго-восточный, 5-10 м/с. Местами порывы 12-17 м/с. Возможны поземки.

Днем термометры Приангарья покажут от – 8 до -13. Местами -18,-23. В западных и южных районах при малооблачной погоде до -5, в горах Восточного Саяна -1, -6.

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