2019-01-08T06:06:47+03:00
Общество

Жителя Бурятии задержали с 7-ю килограммами наркотиков

Он перевозил их в своем автомобиле
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Жителя Бурятии задержали с 7-ю килограммами наркотиков.Жителя Бурятии задержали с 7-ю килограммами наркотиков.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инспекторы ГИБДД по Бурятии задержали местного жителя, который перевозил в своем автомобиле два мешка с растительными наркотиками. Всего было изъято около 7 килограмм запрещенных веществ.

На 87-ом километре участка трассы «Улан-Удэ-Кяхта», полицейские остановили подозрительный автомобиль. Как оказалось, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, находился в состоянии наркотического опьянения. При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили на заднем сиденье два мешка, в которых находились наркотические вещества растительного происхождения.

- Задержанным оказался 42-летний житель Гусиноозерска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия. – Возбуждено уголовное дело по статье за хранение и перевозку наркотиков в крупном размере.

Сыщики продолжают устанавливать все детали случившегося. Так, стало известно, что в прошлом мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Ему грозит до 10 лишения свободы.

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