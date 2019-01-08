Жителя Бурятии задержали с 7-ю килограммами наркотиков

8 Янв. 2019 2019-01-08T06:06:47+03:00

Он перевозил их в своем автомобиле

Изменить размер текста: A A

Инспекторы ГИБДД по Бурятии задержали местного жителя, который перевозил в своем автомобиле два мешка с растительными наркотиками. Всего было изъято около 7 килограмм запрещенных веществ.

На 87-ом километре участка трассы «Улан-Удэ-Кяхта», полицейские остановили подозрительный автомобиль. Как оказалось, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, находился в состоянии наркотического опьянения. При осмотре автомобиля инспекторы обнаружили на заднем сиденье два мешка, в которых находились наркотические вещества растительного происхождения.

- Задержанным оказался 42-летний житель Гусиноозерска, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по республике Бурятия. – Возбуждено уголовное дело по статье за хранение и перевозку наркотиков в крупном размере.

Сыщики продолжают устанавливать все детали случившегося. Так, стало известно, что в прошлом мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Ему грозит до 10 лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Представились сотрудниками банка: пенсионерка из Слюдянки отдала мошенникам 60 тысяч рублей. Женщина сообщила незнакомцам номер своей банковской карты. Подробнее.

ДТП в Чунском районе: водитель «Жигулей» сбил 15-летнюю школьницу. Девочка переходила дорогу в неположенном месте. Подробнее.