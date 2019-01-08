8 Янв. 2019 2019-01-08T09:48:46+03:00

Группу наркосбытчиков задержали в Ангарске: им грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

До этого дилеры уже были судимы [видео]

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Еще в декабре минувшего года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков, следователями СЧ СУ УМВД России по Ангарскому округу спецназом была проведена операция по обезвреживанию наркогпуппировки.

По месту жительства подозреваемых был проведен обыск. Там обнаружили пластиковые пакеты с порошком, напоминающим наркотики, несколько десятков спрессованного вещества, мобильники, банковские карточки и другие доказательства причастности к торговле и хранению.

- В отдел полиции правоохранители доставили троих подозреваемых - 36-летний неоднократно судимый житель севера области, 41-летний ранее судимый ангарчанин и его 39-летняя супруга, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Удалось выяснить, что свою неправомерную деятельность троица начала еще в августе 2018 года. Она продавали запрещенные вещества наркозависимым, используя меры конспирации.

В отношении всех задержанных заведено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.