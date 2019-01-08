Выставка омских художников «Из Сибири в Сибирь» откроется в Иркутске 10 января

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый выставочный сезон в музеи истории города Иркутска откроется уже 10 декабря. Первыми в этом году свои картины представят художники из Омска – Сергей Александров и Анастасия Гурова.

- Уникальный семейный тандем живописца и графика представит иркутскому зрителю очень разные, во многом полярные по форме работы, которые внутренне гармоничны настолько, что с лёгкостью составляют единую экспозицию, - рассказали в пресс-службе Музея истории города Иркутска.

Кстати, эта выставка станет для них юбилейной, десятой. В экспозиции будут представлены преимущественно новые работы, над которыми художники трудились в 2018 году. Иркутский зритель увидит их в числе первых.

Сергей Александров характеризует свою живопись, как «архаический реализм», который переносит в удивительный мир покоя, тишины и раздумья. На его картинах вы сможете увидеть не только образы, но и слова, которые создают новую глубину.

Анастасия Гурова работает в самой редкой на сегодняшний день технике – графитным карандашом по бумаге. Она создает глубокие философские картины.

Открытие выставки состоится 10 января в 16:00 в ГВЦ имени В.С. Рогаля и продлится до 27 марта.