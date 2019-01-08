Трое молодых людей пострадали в ДТП в Бурятии: водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения
В ночь на 8 января 20-летний водитель автомобиля «Tоyота Wish» не справился с управлением на улице Якима Кондакова в Кяхте и совершил опрокидывание.
В салоне авто находились еще два пассажира 20 лет и 21 года.
– С различными травмами молодые люди доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. - У всех установлено состояние алкогольного опьянения.
Сотрудникам полиции удалось выяснить, что виновник случившегося является студентом одного из ВУЗов Улан-Удэ. Он приехал в Кяхтинский район домой на новогодние праздники.
Госавтоинспекция в очередной раз напоминает гражданам о том, что правила дорожного движения нужно соблюдать. Ни при каких обстоятельствах не нужно садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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