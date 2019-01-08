8 Янв. 2019 2019-01-08T11:01:27+03:00

Трое молодых людей пострадали в ДТП в Бурятии: водитель и пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сейчас все находятся в больнице

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В ночь на 8 января 20-летний водитель автомобиля «Tоyота Wish» не справился с управлением на улице Якима Кондакова в Кяхте и совершил опрокидывание.

В салоне авто находились еще два пассажира 20 лет и 21 года.

– С различными травмами молодые люди доставлены в медучреждение, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия. - У всех установлено состояние алкогольного опьянения.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что виновник случившегося является студентом одного из ВУЗов Улан-Удэ. Он приехал в Кяхтинский район домой на новогодние праздники.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает гражданам о том, что правила дорожного движения нужно соблюдать. Ни при каких обстоятельствах не нужно садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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