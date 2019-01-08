Цены на льготные билеты в Бурятии подешевели на 30%

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:26:27+03:00

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В 2019 году в Бурятии сразу на 30% снизились цены на субсидированные авиабилеты. Уже с 1 января по льготным ценам жители Улан-Удэ могут летать в Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Томск, Иркутск и Якутск. Такой список маршрутов опубликовало Федеральное агентство воздушного транспорта России.

- В Иркутск рейсы будут ежедневными, - сообщили в Минтрансе Бурятии. – Кроме того, в столицу Приангарья можно улететь из Нижнеангарска и Таксимо. Рейсы в Томск и в Новосибирск начинают летать с 1 февраля. Кроме того, для отдельных категорий населения действует льготная цена на авиабилеты из Улан-Удэ в Москву. Она составляет 6200 рублей. Ранее в Бурятии программа субсидирования авиаперевозок была с 1 марта по 1 декабря, а теперь с вхождением в Дальневосточный округ она будет действовать круглый год. В список льготных категорий населения к учащимся, людям с ограниченными возможностями и пенсионерам добавились многодетные семьи.

Но и это еще не все. Бурятии предложили увеличить количество льготных рейсов. Действующие на Дальнем Востоке программы льготных авиаперевозок, в Республике планируют распространить до 1 июня 2019 года.