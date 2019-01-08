8 Янв. 2019 2019-01-08T13:13:02+03:00

Пьяный пенсионер похитил еду из квартиры своей соседки в Бурятии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Кабанском районе Бурятии неизвестный ограбил квартиру местной жительницы. Женщина стала жертвой собственной невнимательности, оставив свою квартиру незапертой.

К полицейским Кабанского района обратилась 47-летняя женщина, она рассказала сыщикам, что стала жертвой ограбления. Неизвестный воспользовался тем, что хозяйка квартиры, уходя из дома, не закрыла дверь. По возвращении она обнаружила, что кто-то похитил из ее холодильника продукты, стоимостью около 350 рублей. Вскоре полицейские смогли установить подозреваемого.

- Задержанным оказался 70-летний сосед потерпевшей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Следователи выясняют все детали случившегося. Еще неизвестно, что именно толкнуло пожилого мужчину на такой поступок, но уже установлено, что пенсионер проник в чужую квартиру, будучи пьяным.

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