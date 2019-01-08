Пожар уничтожил сельскую амбулаторию в Бурятии

8 Янв. 2019 2019-01-08T16:14:41+03:00

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В пожарную службу Бичурского района Бурятии поступил звонок о том, что в селе Потанино случился пожар. Очевидцы рассказали, что горит здание местной амбулатории. По тревоге были подняты 6 спасателей и 3 единицы техники.

Днем 7 января в селе Потанино тушили здание амбулатории. Пожар в лечебном учреждении начался на крыше. Огонь быстро охватил перекрытия и перегородки строения, после чего распространился по фасаду, который был обшит металлосайдингом.

- В момент возникновения пожара в здании никого не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. – Погибших и пострадавших нет. Предварительной причиной случившегося стало короткое замыкание силового кабеля.

По данным пожарных огонь уничтожил здание амбулатори на площади 128 кв.м. Неизвестно, как долго жителям села с населением около 850 человек придется обходиться без медицинского учреждения. Ближайшая амбулатория находится в селе Шибертуй, расположенного в 25 км от Потанино.