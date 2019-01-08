Прогноз погоды в Иркутске: 9 января днем будет -10 градусов

8 Янв. 2019 2019-01-08T17:06:41+03:00

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В Иркутске 9 января переменная облачность, снега синоптики не обещают. Ветер будет дуть юго-восточный, днём северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18,-20, днём уличные термометры покажут -8,-10.

- По области также переменная облачность, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Местами в Приангарье 9 января пойдет небольшой и умеренный снег, в южных районах будет без осадков.

Ветер в Иркутской области подует западный, юго-западный, днём по югу северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных и северных районах порывы до 17 м/с, позёмки, метели.

- Температура ночью -17,-22, при прояснении -27,-32, в западных и северных районах при облачной погоде -10,-15, - говорят синоптики. - Днём будет -8,-13, при облачной погоде -18,-23. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами -3,-8.