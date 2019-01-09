Жителя Ангарска осудили за изготовление боевого оружия

9 Янв. 2019 2019-01-09T06:26:15+03:00

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В Ангарске местный житель купил через Интернет охолощенный пистолет Макарова и у себя дома переделал его в боевое оружие.

28-летний ангарчанин привлек внимание полицейских, приобретая составные детали к пистолету Макарова, а также боеприпасы к нему. Сыщики установили, что ранее мужчина приобрел деактивированный пистолет через Интернет. Такое оружие стреляет лишь холостыми патронами. Однако молодой человек вновь сделал его пригодным к стрельбе боевыми патронами. При обыске квартиры у него был изъят пистолет Макарова с глушителем, а кроме этого запасные детали и патроны к нему.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/685403" frameborder="0"></iframe> Житель Ангарска переделал холостой пистолет в боевое оружие.Видео обыска.ГУ МВД по Иркутской области

- У себя дома он с помощью новых деталей переделал конструкцию пистолета, после чего тот вновь стал боевым, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Было возбуждено уголовное дело по статьям незаконная переделка и ремонт огнестрельного оружия, а также незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Ангарский городской суд приговорил 28-летнего мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы и денежному штрафу.

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